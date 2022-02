Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Senior am Geldautomaten beraubt - Polizei warnt und sucht nach Zeugen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. Februar 2022, 8:30 Uhr

Ein 75-jähriger Mann wurde gestern Morgen beraubt, als er an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro abhob. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Als der 75-jährige Düsseldorfer gegen 8:30 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale Am Wehrhahn Geld abhob, trat plötzlich ein Mann an ihn heran und stieß ihn zur Seite. Der Unbekannte nahm dann mehrere hundert Euro aus dem Ausgabeschacht. Der 75-Jährige versuchte den Tatverdächtigen noch an der Flucht zu hindern, konnte ihn aber nicht mehr stoppen. Der Unbekannte flüchtete zur U-Bahn-Haltestelle Pempelforter Straße und verließ diese an dem zweiten Ausgang an der Kreuzung Pempelforter Straße/Am Wehrhahn wieder. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,70 Meter groß und 30 Jahre alt. Er hat schwarze, kurze Haare und trug eine beigefarbene Jacke und eine helle Hose.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal dringend vor dieser Masche. Lassen Sie sich nicht am Geldautomaten stören oder bedrängen. Sollte Ihnen etwas seltsam vorkommen oder jemand nicht ausreichend Abstand halten, brechen Sie den Auszahlungsvorgang sicherheitshalber ab und entfernen Sie sich. Wenn Sie den Verdacht einer Straftat haben, melden Sie sich unter der Telefonnummer 110.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell