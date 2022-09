Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220902 - 1017 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamte konnten am Freitag, den 02. September 2022, gegen 05.15 Uhr, einen 38-jährigen Mann in der Moselstraße feststellen, der seine Oberbekleidung um den Arm gewickelt trug und mit den Fäusten gegen die Scheiben dort geparkter Autos schlug. Als der offensichtlich alkoholisierte Mann zwei Glasflaschen aufnahm, forderten ihn die Beamten auf, die Flaschen wieder abzulegen. Daraufhin drehte sich der 38-Jährige um und schleuderte eine der beiden Flaschen in Richtung der Beamten. Als nun einer der Polizisten auf den Beschuldigten zukam, holte er mit der zweiten Flasche zum Schlag gegen den Kopf aus. Diesen konnte der Polizist mit seinem linken Unterarm abwehren, erlitt dabei jedoch eine offene Wunde, die später mit mehreren Stichen genäht werden musste. Unter anderem durch den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes konnte der 38-Jährige zu Boden gebracht und schließlich festgenommen werden.

