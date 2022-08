Polizei Köln

POL-K: 220830-2-K Unbekannte raubt Senior (71) silberne Rolex - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Raub einer silbernen Rolex am Dienstagnachmittag (29. August) auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtteil Wahn sucht die Polizei Köln nach einer jungen Frau mit einem kurzen dunklen Zopf. Die mit blauer Jeans und T-Shirt bekleidete Unbekannte hatte einen Kölner (71) gegen 15 Uhr vor der EDEKA-Filiale auf der Sankt-Sebastianus-Straße mit starkem Akzent nach dem Weg gefragt. Unvermittelt hatte sie den Senior an den Handgelenken festgehalten, ihm ein Knie in den Schritt gestoßen und dabei die Armbanduhr vom Handgelenk gezogen. Mit der Beute stieg sie über die Beifahrertür in einen anthrazitfarbenen Pkw, der in Richtung Niederkassel davonfuhr. An dem Wagen sollen Kennzeichen aus dem sächsischen Landkreis Torgau-Oschatz (TO) angebracht gewesen sein.

Hinweise zu der Unbekannten, die eine Bauchtasche trug, sowie dem Fluchtwagen und dessen Fahrer nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

