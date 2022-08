POL-K: 220830-1-Lev/K Distanzelektroimpulsgerät in Leverkusen im Einsatz

Köln (ots) - In der Nacht auf Montag (29. August) gegen 1.50 Uhr sollen laut Zeugenangaben zwei circa 20 Jahre alte, schwarzhaarige Männer in Köln-Longerich eine 46-jährige Frau angegriffen und mit einem Baseballschläger schwer verletzt haben. Gegenüber Polizisten gab die Obdachlose an, an der ...

mehr