POL-K: 220829-4-K Fahndung nach Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28. August) sollen zwei laut Zeugenangaben 20-30 Jahre alte, etwa 1,80 Meter große und schmal gebaute Männer eine Tankstelle in Köln-Bocklemünd überfallen und beraubt haben. Gegen 4.40 Uhr hätten die maskierten, schwarze Hosen, schwarze Pullover und schwarze Handschuhe tragenden Unbekannten den Schalterraum am Spenrather Weg betreten. Einer der Angreifer habe den 33-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert. Im Brustbereich dieses Verdächtigen war ein weißes, umgekehrtes "LV"-Logo erkennbar. Die Jacke seines Komplizen trug ein weißes "The North Face"-Emblem. Mit der Beute seien die Tatverdächtigen geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise zu den Flüchtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

