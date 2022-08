Polizei Köln

POL-K: 220829-3-K Autodiebe stellen gestohlenen Porsche in Köln-Merheim ab - Zeugensuche

Köln (ots)

Ermittler des Kriminalkommissariats 74 fahnden nach Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (29. August) einen Porsche Macan GTS mit Keyless Go Funktion in Köln-Brück entwendet haben sollen. Polizisten stellten den grauen Sportwagen wenig später in Köln-Merheim sicher, wo der Fahrzeughalter das verlassene Fahrzeug geortet hatte. Das Kriminalkommissariat 74 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Besitzer (56) den Porsche am Sonntagabend (28. August) auf einem Parkplatz vor seinem Einfamilienhaus auf dem Lehmbacher Weg geparkt und abgeschlossen. In der Nacht wachte der 56-Jährige um 3.34 Uhr durch das Starten des Porschemotors auf und alarmierte umgehend die Polizei. Durch die Liveortung erhielt eine Streife den genauen Standort des Wagens und stellte ihn wenig später auf dem Kratzweg sicher. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell