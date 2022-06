POL-BI: Orangefarbenes Fahrzeug beschädigt - PKW und Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Samstagabend, 11.06.2022, gelang es zwei Dieben durch ein Ablenkungsmanöver, das Handy eines Getränkelieferanten zu stehlen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters parkte gegen 18:05 Uhr auf einem Parkstreifen an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Der junge Bielefelder saß am Steuer, als ihn ein Mann durch die geöffnete Autoscheibe an der Fahrerseite ansprach. Einen Augenblick später klopfte ein zweiter unbekannter Mann an ...

