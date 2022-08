Polizei Köln

POL-K: 220829-1-K Streit in Wohnung eskaliert - Mann festgenommen

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Die Polizei Köln hat am Montagmorgen (29. August) einen 46-jährigen Mann in Köln-Bickendorf festgenommen. Er soll seine Partnerin (38) gegen 9.30 Uhr während eines Streits mit einem Messer in der gemeinsamen Wohnung schwer verletzt haben. Die Frau sei anschließend durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss nach draußen gesprungen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell