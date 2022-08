POL-K: 220828-1-K Aufmerksame Tochter überführt Auto-Hehlerin

Polizei Köln

Polizisten haben am Donnerstagvormittag (25. August) nach einer kurzen Verfolgung eine 35-Jährige Frau in Köln-Blumenberg festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, unter falscher Identität einen hochwertigen, gestohlenen Mercedes GLC zum Kauf angeboten zu haben. Ein Interessent (56) war mit seiner Tochter (27) aus Hilden und Lippstadt angereist, um den Kauf abzuschließen. Die Tochter war misstrauisch geworden und hatte die Polizei alarmiert.

Vereinbart war ein Treffen um 11 Uhr an der vermeintlichen Wohnanschrift der 35-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch bemerkte die junge Frau aus Lippstadt einige Widersprüche und schöpfte einen ersten Verdacht. Unbemerkt nahm sie Kontakt zur Polizei auf und schilderte die Umstände und die ihr vorliegenden Fahrzeugdaten. Schnell stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu diesem Mercedes gehörten und der zum Kauf stehende Wagen seit einem Einbruch am 13. August als gestohlen gemeldet war.

Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, setzte die Tatverdächtige zur Flucht an. Die endete nach einer kurzen Verfolgung in einer Tiefgarage in der Döbrabergstr. mit ihrer Festnahme. Die Hamburgerin ist bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannt. Neben dem gestohlenen Ausweis, mit dem sie sich Vater und Tochter gegenüber ausgewiesen hatte, führte sie weitere Fahrzeugpapiere mit sich, die zuvor als Blankounterlagen entwendet und offensichtlich nachträglich professionell ausgefüllt worden waren.

Die Einsatzkräfte stellten den Mercedes, die Unterlagen, den Ausweis und weitere Beweismittel sicher und brachten alle Beteiligten zur Vernehmung auf die Wache.

Um beim Autokauf "von Privat" nicht Geschädigter eines Betrugs zu werden, hat die Polizei Köln im Anhang dieser Pressemeldung eine PDF-Datei mit nützlichen Tipps zusammengestellt. (cr/kk)

