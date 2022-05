Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an grauem Ford Mondeo

Pirmasens (ots)

Am 27.05.2022 zwischen 23:00 Uhr und 23:35 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen parkenden Ford Mondeo auf dem Parkplatz in der Bergstraße/ Horebstraße in Pirmasens. Hierbei stach der unbekannte Täter vier Reifen vermutlich mit einem Messer platt und beschädigte zudem den linken Außenspiegel. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

