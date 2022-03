Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Scheibe eingeschlagen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto Scheibe eingeschlagen

Am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr wurde in der Theodor-Körner-Straße an einem Pkw Opel Frontera eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte am Dienstagmittag ein unbekannter Autofahrer in der Hamburger Straße. Er stieß dort in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr gegen einen parkenden Opel Meriva und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nun bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Geflüchteten unter Tel. 07191/9090.

Sulzbach an der Murr: Feuerwehreinsatz

Im Keller eines Wohnhauses im Sophienring kam es am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr zu einem Brand im Keller. Nachdem ein Bewohner auf den Brand aufmerksam geworden war und nachschaute, schlugen ihm beim Öffnen der Kellertür bereits Flammen entgegen. Er verständigte die örtliche Feuerwehr, die mit 10 Einsatzkräften den Brand löschten. Der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen auf 2500 Euro beziffert. Als Brandursache gilt ein Defekt an der Stromführung als sehr wahrscheinlich.

Schorndorf: Skater von Auto erfasst

Ein 14-jähriger Skateboard-Fahrer querte am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in der Aichenbachstraße an einem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Eine 58-jährige Autofahrerin erkannte den Skater zu spät und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Weinstadt-Endersbach: Wohnungseinbruch

In der Stettener Straße wurde am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter stiegen über ein zuvor aufgebrochenes Fenster ins Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Inwieweit die unbekannten Einbrecher Wertgenstände erbeuteten, ist bislang noch unklar. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 14.45 Uhr und 20 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Der Fahrer eines Pkw Citroen Berlingo verursachte am Donnerstag gegen 12.15 Uhr einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Er befuhr die Anschlussstelle Großheppach und fuhr dort auf die B 29 in Richtung Stuttgart. Auf dem Beschleunigungsstreifen hielt er zunächst an. Als er dann wieder beschleunigte und nach links auf die Bundesstraße einbog missachtete er die Vorfahrt, woraufhin ein nachfolgender Lkw-Fahrer eine Notbremsung einleitete. Ein wiederum nachfolgender VW-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem Lkw hinten auf. Der 54-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, sein Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Der Fahrer des Citroen Berlingos fuhr nach dem Ereignis ohne anzuhalten weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Waiblingen unter tel. 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Waiblingen und Neustadt wurden in der Nacht zum Donnerstag im Gewann Unterer Sörenbaum auf Gartengrundstücke zwei Gartenhäuser und drei Geräteschuppen aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten verschiedene Arbeitsgeräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell