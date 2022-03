Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Beim Ausparkten schrammte am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen in der Lilienstraße parkenden Pkw Mercedes. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro und flüchtete anschließend, ohne den Vorfall zu melden. Weitere Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Murrhardt: Falsch abgebogen

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr die Wiesenstraße und bog nach links in die Sudetenstraße ab. Dabei fuhr er zu weit links und streifte einen Pkw VW, welcher an der dortigen Einmündung wartete. Bei dem Zusammenstoß verursachte der 63-Jährige ca. 8500 Euro Sachschaden.

Murrhardt: Unfallflucht

In der Brandgasse streifte am Donnerstagvormittag beim Vorbeifahren ein unbekannter Autofahrer einen bei der Einmündung zur Mittelgasse parkenden Pkw Skoda. Ohne den Vorfall anzuzeigen, entfernte sich der Verursacher und hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Wer Beobachtungen zu dem Vorfall machen konnte, der sich zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell