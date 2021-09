Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrer nach Unfall zu Fuß flüchtig

Recklinghausen (ots)

Auf der Hochstraße kam es heute Morgen, um kurz vor 08:00 Uhr, zu einer Unfallflucht mit einem leicht verletzten Gladbecker. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr einen 63-jährigen Gladbecker innerhalb der Fußgängerzone an und flüchtete anschließend vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß kamen beide Männer zu Fall. Der Unbekannte stand anschließend auf, sagte etwas in einer anderen Sprache und rannte in Richtung Bachstraße davon. Das Fahrrad ließ er vor Ort liegen. Ein Zeuge half dem nun leicht verletzten Gladbecker auf die Beine und brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrrad lud er auf seine Ladefläche. Die Polizei erhielt Kenntnis und übernahm die Ermittlungen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: ca 1,75m-1,80m groß, auffällig schlank, kurze schwarze Haare, 25-32 Jahre alt, schwarze Arbeitshose, schwarzer Kapuzenpullover Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Citybike des Hersteller Cyco.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

