Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Treibstoff entwendet

Aalen (ots)

Schrozberg: Vorfahrtsunfall

Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr befuhr eine 37-jährige Fiat-Fahrerin einen Verbindungsweg von Reusch in Richtung Leutzendorf. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen VW-Fahrers, welcher auf einem Verbindungsweg von Leutzendorf in Richtung Standorf unterwegs war. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro entstand.

Satteldorf: Treibstoff entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwochabend 17:30 Uhr und Donnerstagmorgen 06:30 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Leonhard-Weiss-Straße. Dort brach er ein Triebstofffass auf und entwendete eine größere Menge Treibstoff, deren Wert im vierstelligen Bereich liegt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Ilshofen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Donnerstagnachmittag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Sattelzug-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Aufgrund der Verkehrssituation musste ein vor ihm fahrender 47-jähriger Sattelzug-Fahrer abbremsen. Dies erkannte der 42-Jährige zu spät und fuhr auf den Sattelzug des 47-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 48 000 Euro. Der Lkw des 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

