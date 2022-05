POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Hauenstein (ots) - Im Zeitraum von Montag, 23.05.2022, 16.30 Uhr bis Dienstag, 24.05.2022, 15.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Am Sonnenhang in Hau-enstein die Schalteinheit einer Tischkreissäge, indem sie diese abmontierten und mitnahmen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

