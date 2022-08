POL-K: 220826-4-K Illegale Veröffentlichung in Whatsapp-Gruppen

Köln (ots) - Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (25. August) im Hauptbahnhof zwei 22 Jahre alte mutmaßliche Taschendiebe in flagranti festgenommen. Gegen 16 Uhr sollen die beiden Algerier auf der Rolltreppe von der U-Bahn-Zwischenebene in die Empfangshalle einem 60-jährigen Reisenden sein Handy aus der Gesäßtasche gestohlen haben. Bei der ...

mehr