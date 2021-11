Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht auf dem Parkplatz Aldi Süd

Diez (ots)

Am Mittwoch, 17.11.21, zwischen 15.00 und 15.35 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter gold-brauner PKW Ford Mondeo Kombi an der hinteren rechten Türe durch ein vermutlich helles FZG -evtl. SUV- beschädigt. Der Verursacher entfernte sich. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de

