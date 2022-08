Polizei Köln

POL-K: 220826-3-K Zivilpolizisten stellen Taschendiebe auf frischer Tat

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (25. August) im Hauptbahnhof zwei 22 Jahre alte mutmaßliche Taschendiebe in flagranti festgenommen. Gegen 16 Uhr sollen die beiden Algerier auf der Rolltreppe von der U-Bahn-Zwischenebene in die Empfangshalle einem 60-jährigen Reisenden sein Handy aus der Gesäßtasche gestohlen haben. Bei der Tathandlung soll einer der Festgenommenen seinen Komplizen nach hinten abgeschirmt haben. Nach dem Zugriff in der Bahnhofshalle stellten die Beamten in der Hosentasche eines der Männer das Handy sicher und händigten es dem Bestohlenen wieder aus. Dieser hatte den Diebstahl nicht bemerkt. (cg/de)

