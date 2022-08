POL-K: 220825-2-K Fahrradfahrende nach Stürzen in Klinik

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Anwohners (54) haben Polizisten am Mittwochmorgen (24. August) in der Kölner Innenstadt einen mutmaßlichen Einbrecher (42) festgenommen. Der 42-Jährige soll gegen 5.45 Uhr über ein durch ihn aufgehebeltes Fenster in einen Copyshops auf der Zülpicher Straße eingestiegen sein und Wechselgeld aus der Kasse gestohlen haben. Dank ...

mehr