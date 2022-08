Polizei Köln

POL-K: 220829-6-K Zeugensuche nach Homejacking: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und versuchen Wohnmobil zu entwenden

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28. August) sollen drei Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Wildrosenweg im Stadtteil Höhenhaus eingebrochen sein, die Fahrzeugschlüssel eines in der Hauseinfahrt abgestellten Citroen Jumper Wohnmobils gestohlen und anschließend versucht haben, den Wagen zu entwenden. Der gegen 3 Uhr durch das Starten des Motors aufgewachte Eigentümer (68) störte die Unbekannten während der Tatausführung, sodass diese mit einem dunklen Kombi ohne die Beute in Richtung Honschaftsstraße flüchteten.

Laut dem 68-Jährigen handelt es sich bei den Unbekannten um drei Männer. Einer soll einen zierlichen Körperbau haben und etwa 1,5 Meter groß sein. Zur Tatzeit soll er ein Kapuzenshirt getragen haben. Ein weiterer Beteiligter soll dunkel gekleidet gewesen sein. Zu dem dritten Verdächtigen liegt keine Personenbeschreibung vor. Hinweise zu den mutmaßlichen Wohnungseinbrechern und Autodieben nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/kk)

