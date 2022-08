Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L78 - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gernsbach (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer zog sich nach einem alleinbeteiligten Sturz am Sonntagnachtmittag schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Kraftradfahrer war gegen 15:20 Uhr von Gernsbach kommend auf der L78 unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Aprilia verloren hat und nach rechts eine Böschung hochfuhr. Hierbei stürzte der Mittzwanziger und wurde durch alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes erstversorgt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die L78 war vorübergehend komplett gesperrt.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell