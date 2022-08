Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Önsbach - Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Offenburg (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen war es am samstagmorgen auf der Bundesstraße 3 unmittelbar vor dem Ortseingang Önsbach gekommen. Die Führerin eines Opel Corsa touchierte nach einem Überholvorgang den ursprünglich vorausfahrenden Pkw Suzuki eines 19-Jährigen. In der Folge streifte die 30-jährige Verursacherin einen entgegenkommenden Mercedes Benz mit Kehler Zulassung, bevor sie mit einem Fiat Punto mit OG-Kennzeichen frontal kollidierte. Die Verursacherin sowie der 51 Jahre alte Führer des Fiat wurden durch den Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge so schwer verletzt, dass diese in umliegenden Krankenhäuser stationär aufgenommen wurden. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die B 3 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Drei der am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Achern waren mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz und haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Telefon 07841/7066-220 mit der Dienststelle in Achern in Verbindung zu setzen.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell