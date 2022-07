Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots)

Am 30.06.2022, gegen 07.20 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin die Hannongstraße in Richtung Lambsheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 14 stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und beschädigte hierbei den am Straßenrand geparkten Pkw VW Golf an der linken Fahrzeugseite. Hiernach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben wird die Frau als etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und bekleidet mit einem knöchellangen Blumenkleid beschrieben. Weiterhin sucht die Polizei noch den bislang unbekannten Motorradfahrer, welcher der Frau aufgeholfen hat. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

