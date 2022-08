Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5, Anschlussstelle Ettenheim - Fahrzeug überschlagen

Ettenheim (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Ettenheim, musste die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Norden für eine Stunde vollständig gesperrt werden. Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, kam ein 23-jähriger Opel Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache, in Höhe der Autobahnausfahrt Ettenheim, nach links von der Fahrbahn ab. Hier durchfuhr er den dortigen Grünstreifen, durchbrach im Anschluss die Schutzplanke zur Autobahnauffahrt und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich östlich der Autobahnauffahrt Ettenheim nach etwa 15 Metern zum Erliegen. Eine Insassin wurde infolge des Verkehrsunfalls eingeklemmt und konnte durch das beherzte Eingreifen eines Polizeibeamten aus dem Pkw befreit werden. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.

