Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Brände - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende (15.-17.07.2022) haben Unbekannte offenbar mehrere Mülltonnen im Bereich Zuffenhausen in Brand gesetzt. Die Täter entzündeten am Freitag zwischen 18.20 Uhr und 20.40 Uhr einen Holzstapel sowie mehrere Mülltonnen in der Zazenhäuser Straße, der Markgröninger Straße und der Unterländerstraße. Zu einem weiteren Fall kam es am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr, bei dem in der Taläckerstraße ebenfalls ein Papiercontainer in Brand gesetzt wurde. Ob die Fälle einen Tatzusammenhang haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell