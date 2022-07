Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte betrügen Senior

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Montagabend (18.07.2022) einen Senior um eine Münzsammlung und Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Ein angeblicher Kriminalbeamter rief den 85-Jährigen gegen 18.30 Uhr an und teilte ihm mit, dass die Polizei einen Einbrecher festgenommen habe, bei dem man einen Zettel mit seiner Anschrift aufgefunden habe. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter schließlich den Senior davon zu überzeugen, dass seine Wertsachen nicht mehr sicher seien und er diese an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben solle. Daraufhin packte er die Münzen in eine Ledertasche und übergab sie kurze Zeit später an einen Abholer.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich Druck und immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen zu schüren - diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen.

- Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein.

- Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf. Drücken Sie NICHT die Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern.

- Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

