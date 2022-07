Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Hochhaus

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist am Montagabend (19.07.2022) eine Wohnung in einem Hochhaus an der Stiftswaldstraße vollständig ausgebrannt. Mehrere Polizeibeamte waren gegen 20.00 Uhr wegen eines anderen Einsatzes bereits in dem Hochhaus, als sie von Bewohnern des Gebäudes auf den Brand aufmerksam gemacht wurden. Ein Beamter ging nach außen, warnte die Bewohner mittels Lautsprecherdurchsagen und forderte sie dazu auf das Haus zu verlassen. Die anderen Beamten lokalisierten derweil die Brandwohnung im elften Obergeschoss und evakuierten gemeinsam mit alarmierten Kräften der Feuerwehr die übrigen Bewohner. Gegen 20.35 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Offenbar brannte die betroffene Wohnung vollständig aus und ist nun nicht mehr bewohnbar. Die restlichen evakuierten Personen konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurück. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im Bereich des Herdes aus. Rettungskräfte versorgten mehrere Personen vor Ort und brachten ein achtjähriges Kind sowie einen 24-jährigen Polizisten und eine 25 Jahre alte Polizeibeamtin mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zu weiteren Versorgung in Krankenhäuser.

