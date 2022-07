Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht auf Dienstag (19.07.2022) in der Urbanstraße in Brand geraten. Anwohner wählten gegen 02.20 Uhr den Notruf, nachdem ein geparktes Auto aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen brannte. Durch Hitzeentwicklung und Feuer sind in der Folge acht weitere Fahrzeuge sowie eine angrenzende Gebäudefassade beschädigt worden. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

