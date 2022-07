POL-S: Mit Zacke kollidiert

Stuttgart-Süd/-Ost (ots) - Unbekannte sind am Freitag (15.07.2022) oder Samstag (16.07.2022) in zwei Imbissbetriebe an der Böblinger Straße und an der Neckarstraße eingebrochen An der Böblinger Straße hebelten die Täter zwischen 19.20 Uhr und 11.15 Uhr eine Tür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort brachen sie eine Kasse auf und erbeuteten daraus Bargeld in Höhe von rund 70 Euro. An der Neckarstraße ...

