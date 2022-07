Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Montag, 11. Juli 2022, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Ursächlich war der Fahrer eines E-Scooters, der einen Radweg in vorschriftswidriger Richtung befuhr.

Zur Unfallzeit befuhr der 60-jährige Delmenhorster mit einem Fahrrad den Radweg der Stedinger Straße in Richtung Lemwerder. Aus der Nordenhamer Straße bog plötzlich ein 21-jähriger Delmenhorster auf den Radweg und wollte diesen in Richtung Stadtmitte befahren. Um einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter zu verhindern, musste der 60-Jährige stark bremsen, kam dadurch zu Fall und erlitt Verletzungen an Armen und Beinen. Zur Behandlung der Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell