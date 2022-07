Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Klein Ippener: Verkehrsunfall in Klein Ippener +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 11. Juli 2022, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Stuhr mit einem Opel die Harpstedter Straße in Klein Ippener in Richtung Groß Ippener. In Höhe einer dort befindlichen Gaststätte kam ihm im Kurvenverlauf ein PKW entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 60-Jährige seinen PKW nach rechts. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab. Der Opel kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Verletzt wurde der Fahrzeugführer jedoch nicht.

Hierbei entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden, der aufgrund des Alters des Fahrzeugs aber als gering einzustufen war.

Der entgegenkommende Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum flüchtenden Pkw geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell