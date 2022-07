Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Dieb festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (18.07.2022) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der unter anderem eine unbekannte Frau an der Pragstraße belästigt und in der Königstraße einer 42-Jährigen in das Gesicht gespuckt haben soll. Der Tatverdächtige traf kurz nach 08.00 Uhr an der Pragstraße auf Höhe des Samara Steges auf die Frau und belästigte sie, indem er auf sie zuging und sie festhielt. Zeugen, darunter ein unbekannter Radfahrer kamen der Frau zu Hilfe und gingen dazwischen. Der 25-Jährige nahm daraufhin die Trinkflasche des Radfahrers an sich und trank sie leer. Anschließend entfernten sich sowohl die Frau, als auch die Zeugen und der 25-Jährige. Der Tatverdächtige begab sich dann auf unbekanntem Weg in die Königstraße und spuckte dort auf Höhe der Hausnummer 1A einer 42 Jahre alten Passantin ins Gesicht. Anschließend versuchte der Tatverdächtige im Oberen Schlossgarten, einer 57 Jahre alten Radfahrerin, die von der Theaterpassage in Richtung Stauffenbergstraße unterwegs war, den Rucksack aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Der gambische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (19.07.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zeugen und Geschädigte, insbesondere der unbekannte Radfahrer und die unbekannte Frau werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell