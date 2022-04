Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Graffitisprayer festgenommen

26-jähriger Berliner im "Osterurlaub" aktiv

Freising (ots)

Ein 26-Jähriger, der am Sonntagabend (17. April) in Freising eine S-Bahn besprühte, konnte von der Bundespolizei festgenommen werden.

Kurz nach 23 Uhr erkannten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit im Bereich der Bahnabstellung in Freising Sprühtätigkeiten an einer S-Bahn. Als informierte Bundespolizisten eintrafen, unterbrach der Sprayer seine Aktivitäten und flüchtete über den Gleisbereich. Nach kurzer Verfolgung gelang den Beamten zusammen mit den Security-Kräften an den am P&R-Bereich befindlichen Schrebergärten die Festnahme des 26-Jährigen Deutschen.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus Berlin eine S-Bahn auf einer Fläche von rund 25m² mit einem mehrfarbigen Graffiti besprüht hatte. Da er frühzeitig gestört worden war, war nicht erkennbar, ob es sich um ein "Peace" oder "Tag" handeln sollte.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.250 Euro. Zum Einsatz kam auch ein Helikopter der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim. Während der Fahndungsmaßnahmen kam es zu einer kurzzeitigen Gleissperrung, währenddessen keine S-Bahnen, Nah- und Fernverkehrszüge den Bahnhof Freising anfahren konnten.

Der 26-Jährige trat bisher nicht polizeilich in Erscheinung. Er hielt sich über die Ostertage zu einem Besuch bei seinem Vater in Freising auf. Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung im Gepäck konnte er die Wache der Bundespolizei nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell