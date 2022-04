Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Versuchter Kinderwagendiebstahl: 33-Jährige im Hauptbahnhof aufgehalten

München

Ein 33-Jähriger konnte gegen Samstagmittag (16. April) im Hauptbahnhof München den Diebstahl seines Kinderwagens verhindern.

Gegen 11:15 Uhr bestieg ein 33-jähriger Deutscher mit seiner Familie am Gleis 26 im Hauptbahnhof München den abfahrbereiten RE 50 Richtung Nürnberg. Dabei ließ er den mitgeführten Kinderwagen kurzzeitig aus seinem Sichtbereich am Bahnsteig stehen, um das Reisegepäck der Familie in der Gepäckablage zu verstauen. Diesen Moment nutzte eine 33-Jährige, gebürtige Westukrainerin, um den Kinderwagen an sich zu nehmen und mit ihm in Richtung des Starnberger Flügelbahnhofes zu gehen. Der Mann aus Ramersdorf bemerkte den fehlenden Kinderwagen und konnte ihn, mitsamt der Frau am Bahnsteigbeginn auf Höhe Gleise 27 erkennen. Nach kurzer Nacheile stellte er die Frau und informierte die Bundespolizei.

Die Ukrainerin überließ dem 33-Jährigen wortlos den Kinderwagen und entfernte sich. Der Mann informierte eine sich in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei und schilderte den Diebstahlsversuch. Die Beamten konnten die

33-Jährige, nach kurzer Flucht, im Bereich der Arnulfstraße stellen und vorläufig festnehmen. Der Kinderwagen war neuwertig und hatte einen Einkaufspreis von rund 1.100 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich kein Kleinkind im Kinderwagen!

Die Intention der Frau ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Polizeilich ist sie bislang lediglich wegen unerlaubten Aufenthalts aufgefallen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen konnte die in Deutschland offensichtlich Wohnsitzlose die Wache der Bundespolizei freien Fußes, aber mit einer Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls verlassen.

