Ulm (ots) - Am Freitagabend fand ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Giengen eine schwer verletzte 87-jährige Frau in ihrer Wohnung. Das 87-jährige Opfer ist am Wochenende in einer Klinik an den Verletzungen verstorben. Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Täter. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die ...

mehr