Bundespolizeidirektion München: Öffentlichkeitsfahndung nach einer Schlägerei auf der Bahnstrecke München-Plattling vor Haltepunkt Landau an der Isar

Ermittler veröffentlichen nun ein Foto der Verdächtigen

Landau an der Isar / Passau - Nach einer Schlägerei in einem Zug von München nach Plattling sucht die Bundespolizei nach den Tatverdächtigen (wir berichteten, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5196499). Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Landshut konnte nun auf der Homepage der Bundespolizei auch ein Foto der mutmaßlichen Schläger veröffentlicht werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelle s/04Fahndungen/2022/oefa_16_2022.html. Den bislang sechs unbekannten Tätern wird vorgeworfen, am Dienstag, 12. April 2022, gegen 20:30 Uhr im Regional-Express RE 4086 an einer gefährlichen Körperverletzung gegenüber einer mitreisenden Jugendgruppe von acht Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren beteiligt gewesen zu sein. Die Schläger flohen aus dem Zug am Bahnhaltepunkt Landau a.d. Isar. Täterbeschreibung: Der erste Verdächtige ist ca. 190 cm groß, schlank und hat schwarze kurze Haare mit Mittelscheitel; er trug eine schwarze Mütze, einen Nike-Pulli und eine schwarze Lederjacke. Sein Aussehen wurde als "südländisch" beschrieben. Der zweite Tatverdächtige ist ca. 180 cm groß und Brillenträger; er trug ein schwarzes Cap. Der dritte mutmaßliche Schläger ist ca. 170-180 cm groß, trug ein Tommy-Hilfiger-Cap und sprach gebrochen deutsch. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung: - Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851 756350-0, alternativ auch unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

