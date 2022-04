Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Jugendliche im Regionalexpress verprügelt

Bundespolizei bittet um Mithilfe

München (ots)

Landau an der Isar / Passau - Am Dienstag, 12. April 2022, gegen 20:30 Uhr kam es im Regionalexpress 4086 auf der Fahrt von München nach Plattling kurz vor dem Bahnhof Landau an der Isar zu einer Schlägerei, in der sechs Tatverdächtige auf acht jugendliche Fahrgäste (im Alter von 15 bis 16 Jahren) einprügelten. Die Bundespolizeiinspektion Passau ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Den Handgreiflichkeiten vorausgegangen war nach Aussagen der Verletzten eine "grundlose, massive und aggressive Beleidigung" eines der Tatverdächtigen gegenüber einem der späteren Geschädigten. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlugen die sechs Tatverdächtigen dann auf die Jugendlichen ein. Die Angegriffenen wurden alle mindestens leicht verletzt, einer von ihnen musste später mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Tatverdächtigen stiegen am Bahnhof Landau an der Isar aus und flohen über die Gleise. Für drei der mutmaßlichen Schläger liegen Zeugenbeschreibungen vor: Der erste Verdächtige ist ca. 190 cm groß, schlank und hat schwarze kurze Haare mit Mittelscheitel; er trug eine schwarze Mütze, einen Nike-Pulli und eine schwarze Lederjacke. Sein Aussehen wurde als "südländisch" beschrieben. Der zweite Tatverdächtige ist ca. 180 cm groß und Brillenträger; er trug ein schwarzes Cap. Der dritte mutmaßliche Schläger ist ca. 170-180 cm groß, trug ein Tommy-Hilfiger-Cap und sprach gebrochen deutsch. Das Bundespolizeiinspektion Passau bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0851 756350-0.

