Bundespolizeidirektion München: Alkoholisiert im Gleis: 15-Jähriger mit 1,64 Promille aufgegriffen

Herrsching (ots)

Wegen eines 15-Jährigen, der sich am frühen Samstagmorgen (16. April) zwischen Herrsching und Seefeld-Hechendorf im Gleisbereich befand, musste eine S-Bahn eine Schnellbremsung einlegen.

Kurz nach 2 Uhr meldete ein S-Bahn-Triebfahrzeugführer, dass er wegen einer Person im Gleis zwischen Herrsching und Seefeld Hechendorf eine Schnellbremsung einleiten musste. Er hatte vor dem Halt in Seefeld Hechendorf ein Licht im Gleisbereich erkannt und, um einen möglichen Zusammenprall zu verhindern, die S8 schnellstmöglich zum Stehen gebracht. Die S-Bahn erfasste den 15-Jährigen aus Gilching nicht! Anschließend nahm der Triebfahrzeugführer den stark alkoholisierten "Gleisgänger" zu sich in die S-Bahn und übergab ihn am S-Bahnhaltepunkt in Weßling alarmierten Bundespolizisten.

Bei dem 15-Jährigen, der auf den Triebfahrzeugführer wie auch die Beamten einen stark verwirrten Eindruck machte, wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,64 Promille gemessen. Der Gilchinger war zuvor auf einer Geburtstagsfeier gewesen, wollte mit der S-Bahn nach Hause fahren. Nachdem er die S-Bahn verpasst hatte, lief er entlang der Gleise und hörte die sich ihm nähernde S-Bahn nicht, bis diese hinter ihm zum Stehen kam.

Nun wird gegen den 15-Jährigen von der Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Beamten lieferten den 15-Jährigen nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen bei den Eltern ab.

