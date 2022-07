POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jähriger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein Autofahrer hat am Montagabend (18.07.2022) beim Abbiegen von der Brunnenstraße in die Wilhelmstraße eine Jugendliche erfasst und diese dabei schwer verletzt. Der 34-jährige Skoda-Fahrer war gegen 18.50 Uhr in der Brunnenstraße unterwegs und bog nach links in die Wilhelmstraße ein. Im Bereich des Fußgängerüberwegs fuhr er eine 17-jährige Passantin an, die daraufhin schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten die ...

