POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Riskante Fahrweise

Kappel-Grafenhausen (ots)

Eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer soll am Donnerstagabend ein 22-jähriger Fahrer eines schwarzen VW auf der A5 zwischen den Ausfahrten Ettenheim und Bühl, in beiden Fahrtrichtungen dargestellt haben. Alarmiert durch aufmerksame Zeugen fahndeten Polizeibeamten nach dem Fahrzeug, das durch seine stark variierende Geschwindigkeit auf allen Fahrspuren und dem Standstreifen zwischen 20 Uhr und 22 Uhr hervorhob und dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer gegen 22:20 Uhr in der Gewerbestraße angehalten werden. Eine Alkoholüberprüfung stellte sich mit einem Wert von über zwei Promille als positiv heraus. Weiterhin wurde eine starke Beschädigung der linken Fahrzeugseite festgestellt, welche höchstwahrscheinlich während der Fahrt, durch einen Kontakt mit der Mittelleitplanke der Autobahn entstand. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Er darf nun mit Post der Staatsanwaltschaft rechnen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg sind nun auf der Suche nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten und bitten diese sich unter der Rufnummer 0781 21-4200 zu melden.

