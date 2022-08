Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kleine Ursache

Achern (ots)

Obwohl er eigentlich nur auf einen weggeworfenen Kronkorken und dessen entsprechende Entsorgung aufmerksam gemacht werden sollte, muss sich nun ein 38-Jähriger mit einer Strafanzeige auseinandersetzen. Der Mann war am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Fautenbacher Straße zu Fuß in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er durch einen Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch dabei beobachtet wurde, wie er sich eine Bierflasche öffnete und den Kronkorken nach hinten weg warf. Darauf aufmerksam gemacht, zeigte sich der Mann uneinsichtig, aggressiv und äußert empört über das Einschreiten. Seinen Unmut untermauerte er, in dem er die eingesetzten Beamten beleidigte und nach der Kontrolle den aufgehobenen Kronkorken erneut wegwarf. Wegen Beleidigung und einem Verstoß gegen die städtische Polizeiverordnung sieht er nun Anzeigen entgegen.

