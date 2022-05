Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Herausgehobene Gullydeckel: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Eine Zeugin hat am Donnertag, 19. Mai, gegen 10 Uhr entdeckt, dass unbekannte Täter in der Kurve von der Salier- in die Welfenstraße in Bonnenbroich-Geneicken zwei Gullydeckel herausgehoben und in den Schacht geworfen haben.

Die Polizei verständigte die Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR (MAGS). Deren Mitarbeiter bargen die Gullydeckel und setzten sie wieder ein.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Sie bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden. (km)

