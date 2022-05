Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 17-Jähriger mit Pfefferspray verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein Jugendlicher hat am Mittwoch, 18. Mai, gegen 9.45 Uhr an der Abteistraße im Stadtteil Gladbach einen 17-Jährigen mit Pfefferspray verletzt. Der 17-Jährige erhielt Erste Hilfe und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zunächst gerieten vier Jugendliche auf der Hindenburgstraße mit einem 15-Jährigen in Streit. Der 15-Jährige war mit mehreren Schulfreunden unterwegs. Der Streit verlagerte sich dann auf den Vorplatz des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums.

Als ein Lehrer hinzukam, um den Streit zu schlichten, flüchtete die Jugendgruppe in Richtung Hindenburgstraße. Im Weggehen zückte einer von ihnen Pfefferspray und traf damit einen unbeteiligten 17-Jährigen.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: circa 13 bis 15 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, dünn, südeuropäisches Aussehen, dunkle Haare, Muttermal auf der Nase. Er soll ein älteres Fußballtrikot des Vereins Paris Saint-Germain in blau-rot und eine Jogginghose oder einen dunkelblauen Jogginganzug mit Kapuzenjacke, einen Rucksack und eine Umhängetasche getragen haben.

Die Begleiter werden alle als 14 bis 15 Jahre beschrieben. Der erste außerdem als etwa 1,80 Meter groß, mit längeren Haaren, korpulenter Statur und mit schwarzem Jogginganzug bekleidet.

Der zweite soll dünn und südeuropäischer Typ gewesen sein und einen blauen Kapuzenpullover oder ein weißes T-Shirt mit Strickjacke getragen haben.

Der dritte soll etwa 1,60 Meter groß und sportlich sein sowie Jeans und Umhängetasche angehabt haben.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell