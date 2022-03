Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Airbags, Außenspiegel und andere Fahrzeugteile entwendet

Ratzeburg (ots)

17. März 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.-17.03.2022 - Wohltorf

In der Nacht von Mittwoch (16.03.2022) auf Donnerstag (17.03.2022) kam es in der Gutenbergstraße und der Straße Am Tonteich in Wohltorf zu diversen Diebstählen von Fahrzeugteilen. Nach aktuellem Ermittlungsstand sind von sieben Fahrzeugen hochwertige Teile wie Airbags, Lenkräder oder die Fahrerassistenz-Sensorik entwendet worden. In mehreren Fällen wurden auch die Außenspiegel der Fahrzeuge entwendet. Insbesondere betroffen waren bei den Taten höherwertige Fahrzeuge deutscher Hersteller. Die Schadenssumme wird mit mehreren tausend Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht oder vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Wichtig können auch Beobachtungen sein, die bereits an den Tagen vor der Tat gemacht wurden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 727707 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell