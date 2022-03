Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

17. März 2022 | Kreis Stormarn - 15.-16.03.2022 - Ammersbek

In der Zeit von Dienstag (15.03.2022) 08.30 Uhr bis Mittwoch (16.03.2022) 08:50 Uhr ist es in der Straße An der Bredenbek in Ammersbek zu einem Wohnungseinbruch in ein Reihenhaus gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt. Zur Schadenshöhe und zur Art des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße An der Bredenbek in Ammersbek beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell