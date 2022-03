Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht! Zwölf Taten - Fahrzeuge aufgebrochen oder beschädigt

Ratzeburg (ots)

16. März 2022 | Kreis Stormarn - 14. - 15.03.2022 - Bargteheide

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.03. - 15.03.2022) gegen 00:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei flüchtende Personen, nachdem er bei einem geparkten Fahrzeug in der Straße An den Stücken einen lauten Knall gehört hatte. Beim Eintreffen der Beamten wurden zwei Fahrzeuge festgestellt, bei denen jeweils mindestens eine Seitenscheibe zerstört war. Bei einem Fahrzeug fehlte zudem ein Außenspiegel. Der Zeuge gab an, dass er zwei männliche Personen mit schlanker Statur und jüngeren Alters habe flüchten sehen. Diese hätten sich über eine Böschung hinweg in den Tremsbütteler Weg entfernt. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Ergreifung der Personen.

Am Morgen (15.03.2022) gegen 06:25 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Bargteheide dann zu einem Parkplatz in der Straße Am Markt gerufen. Geschädigte meldeten Beschädigungen an und teilweise auch Diebstähle aus ihren Fahrzeugen. Insgesamt konnten bisher zehn (10) Taten an dieser Örtlichkeit festgestellt werden, aufgrund deren zeitlicher Nähe ein Zusammenhang nicht auszuschließen ist. Neben geringen Bargeldsummen wurde unter anderem auch ein Autoradio entwendet. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf die flüchtenden Personen geben oder hat sonst verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bargteheide unter der Telefonnummer 04532 7071 0 in Verbindung zu setzen.

