Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mit 1,28 Promille und unter Betäubungsmitteleinfluss - 37-Jähriger auf dem Heimweg kontrolliert

Ratzeburg (ots)

16. März 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.03.2022 - Schwarzenbek

Am Dienstag (15.03.2022) gegen 22:40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg einen 37-Jährigen in der Möllner Straße in Schwarzenbek. Der Mann erklärte, von einem Bekannten auf dem Nachhauseweg zu sein, als die Beamten neben Alkoholgeruch auch eine stark verzögerte Pupillenreaktion und gerötete Bindehäute feststellten. Nach Vorhalt des Verdachts führte der Mann aus, dass er bei einem Bekannten mehrere Biere getrunken hätte. Auch habe er vor zwei Tagen Betäubungsmittel konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Zusätzlich wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf THC und Kokain verlief.

Dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Führens von Kraftfahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen.

