POL-RZ: Räuberische Erpressung mit Schusswaffe auf Tankstelle

Ratzeburg (ots) - 16. März 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.03.2022 - Schwarzenbek Am Dienstag (15.03.2022) gegen 22:40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg einen 37-Jährigen in der Möllner Straße in Schwarzenbek. Der Mann erklärte, von einem Bekannten auf dem Nachhauseweg zu ...

mehr