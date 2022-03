Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 3,21 Promille - Zeugen melden auffällige Fahrweise eines Paketdienstfahrers

Ratzeburg (ots)

17. März 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.03.2022 - Elmenhorst/ Lanken

Am Mittwoch (16.03.2022) gegen 16:00 Uhr wurden Beamte des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg von einer aufmerksamen Zeugin in Elmenhorst angesprochen. Sie machte auf einen Paketdienstfahrer aufmerksam, den sie zwischen Talkau und Elmenhorst beobachtet hätte, weil das Fahrzeug in starken Schlangenlinien geführt worden sei. Während die Beamten dem Fahrzeug nacheilten, meldete sich ein weiterer Zeuge über den Notruf. Auch er teilte eine auffällige Fahrweise mit und gab den Hinweis auf dasselbe Lieferfahrzeug.

In Höhe des Gewerbegebiets konnte der Paketdienstfahrer gestoppt und kontrolliert werden. Die Beamten nahmen hierbei starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Dem 36-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und es erfolgte eine Beschlagnahme des Führerscheins. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell