Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Radfahrerin leicht verletzt

Muggensturm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Gegen 20 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Velo die Vogesenstraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei soll sie die Vorfahrt einer 27-jährigen Radfahrerin missachtet haben, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß der Beiden kam. Durch die Kollision stürzte die 27-Jährige und wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell